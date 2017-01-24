Д.Трамп подписал документы о восстановлении противоречивых проектов строительства нефтепроводов

Как отмечает издание, подписанные Д.Трампом документы предусматривают проведение новых переговоров об этих строительства, а также использование для этого строительства труб американского производства.

Один из планируемых трубопроводов под названием Keystone XL имел целью транспортировать нефть с месторождений в Канаде к нефтеперерабатывающим заводам на побережье Мексиканского залива в США. Ю.Обама остановил этот проект в конце 2015 года, заявив, что он подорвет усилия США с целью добиться заключения международного соглашения о борьбе с глобальными климатическими изменениями.

Другой проект, Dakota Access в штате Северная Дакота, должен был транспортировать нефть с месторождений в этом штате к нефтяным терминалам в штате Иллинойс. В конце прошлого года его не позволил строить Инженерный корпус Армии США, заявив о необходимости найти другие маршруты из-за протестов местной группы коренного народа сиу.