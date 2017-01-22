Д.Медведев: надеяться на отмену санкций не стоит
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на съезде "Единой России" заявил, что санкции в ближайшее время не отменят, и "не стоит надеяться на чужие выборы", передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции. Очевидно, что все, что произошло, это надолго. Не стоит надеяться на чужие выборы, прихода каких-то руководителей иностранных", - сказал Д.Медведев.
Как сообщал УНН, Д.Трамп накануне в интервью британской газете Times заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину отмену санкций в обмен на сокращение ядерного арсенала.