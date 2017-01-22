Д.Медведєв: сподіватися на скасування санкцій не варто

"Пора розлучитися з ілюзіями, що стосовно нашої країни будуть скасовані якісь санкції. Очевидно, що все, що сталося, це надовго. Годі сподіватися на чужі вибори, на прихід якихось керівників іноземних", - сказав Медведєв.

Як повідомляв УНН, Д.Трамп напередодні в інтерв'ю британській газеті Times заявив, що готовий запропонувати президенту Росії Володимиру Путіну скасування санкцій в обмін на скорочення ядерного арсеналу.