Д.Чейни: вероятное вмешательство РФ в выборы можно считать "актом агрессии"

"Очень серьезные усилия были приложены (президентом России Владимиром) Путиным и его правительством, его организацией, для значительного вмешательства в наши основные, фундаментальные демократические процессы", - сказал Д.Чейни.

"В определенных кругах это могло бы рассматриваться как акт агрессии", - добавил он.

Д.Чейни, как отмечается, "ясно дал понять", что "не говорит за кого-либо еще", прежде чем предложил свою оценку угроз, связанных с В.Путиным, и отметил, что ожидает, что Россия продолжит усилия такого рода и обвинил президента России в попытке повлиять на прошедшие в странах Балтии выборы. При этом он добавил, что Россия не подорвала легитимность победы на выборах президента Дональда Трампа, пишет издание.

"Я бы не стал недооценивать тот вес, что мы как американцы приписываем российским попыткам вмешиваться в наши внутренние политические процессы", - сказал Д.Чейни.

Напомним, слушания о хакерских атаках РФ отложили в конгрессе США.