Д.Чейні: ймовірне втручання РФ у вибори можна вважати "актом агресії"

"Дуже серйозні зусилля були докладені (президентом Росії Володимиром) Путіним і його урядом, його організацією, для значного втручання в наші основні, фундаментальні демократичні процеси", - сказав Д.Чейні.

"В певних колах це могло б розглядатися як акт агресії", - додав він.

Д.Чейні, як зазначається, "ясно дав зрозуміти", що не "говорить за кого-небудь ще", перш ніж запропонував свою оцінку загроз, пов'язаних з В.Путіним, і зазначив, що очікує, що Росія продовжить зусилля такого роду і звинуватив президента Росії в спробі вплинути на минулі в країнах Балтії вибори. При цьому він додав, що Росія не підірвала легітимність перемоги на виборах президента Дональда Трампа, пише видання.

"Я б не став недооцінювати ту вагу, що ми як американці приписуємо російським спробам втручатися в наші внутрішні політичні процеси", - сказав Д.Чейні.

Нагадаємо, слухання про хакерські атаки РФ відтермінували у конгресі США.