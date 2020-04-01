COVID-19 во Львове: у работников троллейбусного депо не обнаружили подозрений на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Сегодня завершилось проведение экспресс-тестирования на выявление коронавирусной инфекции у водителей троллейбусов, контролеров, кассиров, диспетчеров, водителей автомобилей, которые отвозят водителей троллейбусов домой, и других специалистов, находящихся в контакте с персоналом или пассажирами. Как сообщил начальник управления транспорта ЛГС Орест Олеськив, у всех отрицательный результат, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как пишет издание, также ПЦР-тест показал отрицательный результат у водителя трамвая, у которого было подозрение на вирус.
"На протяжении трех дней в троллейбусном депо проходило экспресс-тестирование на выявление коронавирусной инфекции у водителей троллейбусов, а также контроллеров, кассиров, диспетчеров и других специалистов, находящихся в контакте с персоналом или пассажирами. У всех результат отрицательный. Все здоровы.
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Так, жители нашего города могут безопасно ездить в троллейбусах.
Также отмечу, что ПЦР-тест показал, что водитель трамвая, у которого было обнаружено подозрение на коронавирус при проведении экспресс-тестирования, также здорова. Коронавирусной инфекции у него нет", - рассказал Олеськив.
Напомним, ежедневно электротранспорт Львова практически 100% выходит на рейсы. Троллейбусные и трамвайные вагоны дезинфицируют дважды в день, а все водители обеспечены средствами личной защиты - масками, перчатками и дезенфикаторамы.