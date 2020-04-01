COVID-19 во Львове: у работников троллейбусного депо не обнаружили подозрений на коронавирус

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Сегодня завершилось проведение экспресс-тестирования на выявление коронавирусной инфекции у водителей троллейбусов, контролеров, кассиров, диспетчеров, водителей автомобилей, которые отвозят водителей троллейбусов домой, и других специалистов, находящихся в контакте с персоналом или пассажирами. Как сообщил начальник управления транспорта ЛГС Орест Олеськив, у всех отрицательный результат, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".