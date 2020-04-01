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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 57530 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 66994 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 84148 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130858 просмотра

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COVID-19 во Львове: у работников троллейбусного депо не обнаружили подозрений на коронавирус

COVID-19 во Львове: у работников троллейбусного депо не обнаружили подозрений на коронавирус

Киев  •  УНН

 • 12232 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Сегодня завершилось проведение экспресс-тестирования на выявление коронавирусной инфекции у водителей троллейбусов, контролеров, кассиров, диспетчеров, водителей автомобилей, которые отвозят водителей троллейбусов домой, и других специалистов, находящихся в контакте с персоналом или пассажирами. Как сообщил начальник управления транспорта ЛГС Орест Олеськив, у всех отрицательный результат, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Как пишет издание, также ПЦР-тест показал отрицательный результат у водителя трамвая, у которого было подозрение на вирус.

"На протяжении трех дней в троллейбусном депо проходило экспресс-тестирование на выявление коронавирусной инфекции у водителей троллейбусов, а также контроллеров, кассиров, диспетчеров и других специалистов, находящихся в контакте с персоналом или пассажирами. У всех результат отрицательный. Все здоровы.

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Так, жители нашего города могут безопасно ездить в троллейбусах.

Также отмечу, что ПЦР-тест показал, что водитель трамвая, у которого было обнаружено подозрение на коронавирус при проведении экспресс-тестирования, также здорова. Коронавирусной инфекции у него нет", - рассказал Олеськив.

Напомним, ежедневно электротранспорт Львова практически 100% выходит на рейсы. Троллейбусные и трамвайные вагоны дезинфицируют дважды в день, а все водители обеспечены средствами личной защиты - масками, перчатками и дезенфикаторамы.

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