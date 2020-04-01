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COVID-19 у Львові: у працівників тролейбусного депо не виявили підозр на коронавірус

Київ • УНН

 • 12235 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Сьогодні завершилося проведення експрес-тестування на виявлення коронавірусної інфекції у водіїв тролейбусів, контролерів, касирів, диспетчерів, водіїв автомобілів, які відвозять водіїв тролейбусів додому, та інших спеціалістів, які перебувають в контакті з персоналом або пасажирами. Як повідомив начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів, у всіх негативний результат, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

COVID-19 у Львові: у працівників тролейбусного депо не виявили підозр на коронавірус

Як пише видання, також ПЛР-тест показав негативний результат у водія трамваю, у якого була підозра на вірус.

“Впродовж трьох днів у тролейбусному депо відбувалося експрес-тестування на виявлення коронавірусної інфекції у водіїв тролейбусів, а також контролерів, касирів, диспетчерів, та інших спеціалістів, які перебувають в контакті з персоналом або пасажирами. У всіх результат негативний. Усі здорові.

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Отож, мешканці нашого міста можуть безпечно їздити в тролейбусах.

Також відзначу, що ПЛР-тест показав, що водійка трамваю, у якої була виявлена підозра на коронавірус під час проведення експрес-тестування, також здорова. Коронавірусної інфекції в неї нема”, — розповів Олеськів.

Нагадаємо, щодня електротранспорт Львова практично 100% виходить на рейси. Тролейбусні і трамвайні вагони дезінфікують двічі на день, а всі водії забезпечені засобами особистого захисту — масками, рукавичками та дезенфікаторами.

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