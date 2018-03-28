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CNN: Трамп изучает вариант строительства стены на границе с Мексикой за счет Пентагона

CNN: Трамп изучает вариант строительства стены на границе с Мексикой за счет Пентагона

Киев  •  УНН

 • 10564 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. 45-й президент США Дональд Трамп обрабатывает альтернативные варианты финансирования строительства стены на границе с Мексикой за счет ассигнований на оборону или путем увеличения сбора за пересечение этой границы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

“Мы обдумываем множество различных вариантов. Безусловно, это касается и данной возможности”, — заявил один из источников, отвечая на вопрос об идее профинансировать проект линией военных расходов. Как объясняет телекомпания, Конгресс, одобрив проект федерального бюджета на остаток 2018 финансового года (заканчивается 30 сентября), крайне пристально следит за целевым расходованием каждого доллара. Любые изменения в согласованные статьи расходов потребуют согласия законодателей, которые вряд ли позволят президенту США залезть в бюджет Пентагона ради строительства стены.

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“Вы в любой момент можете повысить сбор за пересечение границы со стороны Мексики в США и использовать дополнительный доход по своему усмотрению”, — отметил другой источник телекомпании. Он комментировал второй вариант изыскания дополнительных средств на упомянутый проект главы государства.

23 марта Трамп утвердил бюджет в размере 1,3 трлн долларов на остаток 2018 финансового года. Пентагон получит примерно на 61 млрд долларов больше, чем в прошлом году, это также станет крупнейшим единовременным увеличением военных ассигнований за последние 15 лет. Однако вместо запрошенных 25 млрд долларов на строительство стены на границе США и Мексики отпущено лишь 1,6 млрд долларов долларов на усиление пограничного контроля.

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