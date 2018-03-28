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CNN: Трамп вивчає варіант будівництва стіни на кордоні з Мексикою за рахунок Пентагону

CNN: Трамп вивчає варіант будівництва стіни на кордоні з Мексикою за рахунок Пентагону

Київ • УНН

 • 10565 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. 45-й президент США Дональд Трамп опрацьовує альтернативні варіанти фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою за рахунок асигнувань на оборону або ж шляхом збільшення збору за перетин цього кордону. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

“Ми обдумуємо безліч різних варіантів. Безумовно це стосується і даної можливості”, — заявило одне з джерел, відповідаючи на питання про ідею профінансувати проект лінією військових витрат. Як пояснює телекомпанія, Конгрес, схваливши проект федерального бюджету на залишок 2018 фінансового року (закінчується 30 вересня), вкрай пильно стежить за цільовим витрачанням кожного долара. Будь-які зміни в узгоджені статті витрат зажадають згоди законодавців, які навряд чи дозволять президенту США залізти у бюджет Пентагону заради будівництва стіни.

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“Ви у будь-який момент можете підвищити збір за перетин кордону з боку Мексики у США і використовувати додатковий дохід на свій розсуд”, — зазначило інше джерело телекомпанії. Воно коментувало другий варіант вишукування додаткових коштів на згаданий проект глави держави.

23 березня Трамп затвердив бюджет у розмірі 1,3 трлн доларів на залишок 2018 фінансового року. Пентагон отримає приблизно на 61 млрд доларів більше, ніж у минулому році, це також стане найбільшим одноразовим збільшенням військових асигнувань за останні 15 років. Однак замість запитаних 25 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні США і Мексики відпущено лише 1,6 млрд доларів доларів на посилення прикордонного контролю.

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