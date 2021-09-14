CNN готовит расследование о коррупции в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Американская компания CNN готовит большое расследование по ситуации с коррупцией в Одессе. В фокусе внимания журналистов — ситуация с застройкой и персона “строительного” вице-мэра Михаила Кучука. Об этом заявил одесский активист Демьян Ганул, который в рамках расследования уже дал интервью для CNN.
“Несколько дней назад ко мне обратились журналисты CNN. Из того, что могу рассказать публично: готовится большое расследование”, — сообщает активист.
По словам Ганула легенды о масштабах одесской коррупции дошли и до США.
“Журналисты, мягко говоря, в шоке от объемов грабежа Одессы командой мэра. Что меня удивило, спрашивают не столько о Труханове, сколько о его первом заме, Кучуке”, — делится впечатлениями активист.
Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции продолжает изучать декларацию первого вице-мэра Одессы Михаила Кучука. Проверка продлится до 120 календарных дней. В декларации чиновника указаны нежилые помещения, квартиры и дома, в том числе за рубежом, ценные часы и ювелирные украшения, два автомобиля.
Одним из резонансных скандалов последнего времени, связанным с именем Кучука, стало строительство ЖК “Лидерсовский”, который возводится в рекреационном и историческом месте Одессе. Заказчики проекта — компании “Спорт-Сервис” и “Лидер-Парк”, которые связывают с депутатом Одесского горсовета Андреем Кисловским, которому принадлежит дельфинарий “Немо” и входящему в партию мэра города Геннадия Труханова “Доверяй делам”. Партнером Кисловского является брат вице-мэра Одессы Михаила Кучука Вячеслав.
Отметим, что Кучук в 2005-2010 годах занимал должность заместителя Одесского городского головы, а в 2010-2014 годах — заместителя председателя Киевской городской государственной администрации. С 2020 года он — первый заместитель Геннадия Труханова и ответственный за городскую застройку, вызывающую шквал критики у горожан.