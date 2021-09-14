CNN готує розслідування про корупцію в Одесі

“Кілька днів тому до мене звернулися журналісти CNN. З того, що можу розповісти публічно: готується велике розслідування”, — повідомляє активіст.

За словами Ганула легенди про масштаби одеської корупції дійшли і до США.

“Журналісти, м’яко кажучи, в шоці від обсягів пограбування Одеси командою мера. Що мене здивувало, запитують не стільки про Труханова, скільки про його першого заступника, Кучука”, — ділиться враженнями активіст.

Нагадаємо, Національне агентство з попередження корупції продовжує вивчати декларацію першого віцемера Одеси Михайла Кучука. Перевірка триватиме до 120 календарних днів. У декларації чиновника вказані нежитлові приміщення, квартири та будинки, в тому числі за кордоном, коштовний годинник і ювелірні прикраси, два автомобілі.

Одним з резонансних скандалів останнього часу, пов’язаних з ім’ям Кучука, стало будівництво ЖК “Лідерсівський”, який зводиться в рекреаційному та історичному місці Одесі. Замовники проекту — компанії “Спорт-Сервіс” і “Лідер-Парк”, які пов’язують з депутатом Одеської міськради Андрієм Кисловським, якому належить дельфінарій “Немо” і який входить в партію мера міста Геннадія Труханова “Довіряй справам”. Партнером Кисловського є брат віцемера Одеси Михайла Кучука В’ячеслав.

Зазначимо, що Кучук в 2005-2010 роках обіймав посаду заступника Одеського міського голови, а в 2010-2014 роках — заступника голови Київської міської державної адміністрації. З 2020 року він — перший заступник Геннадія Труханова та відповідальний за міську забудову, яка викликала шквал критики у городян.