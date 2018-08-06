ЧЕ по летним видам спорта: Украина осталась в топ-10 медального зачета

В рамках данного игрового дня первую бронзовую медаль сборной принесла спортсменка Диана Дымченко. “Золото” завоевала украинская сборная по синхронному плаванию.

Кроме того, наш Михаил Романчук после выигрыша золотой медали на 500 метрах вольным стилем добавил еще и “серебро” на дистанции 1500 м, уступив немцу Веллброку на 0,0,73 с.

Таким образом, с 3 “золотыми”, 5 “серебряными” и одной бронзовой медалью “желто-голубые” разместились на 7-й строчке общекомандного зачета позади Германии и впереди Румынии.

Примечательно, что на вершине таблицы разместились Россия (10 “золотых”), Италия (7) и Великобритания (6).