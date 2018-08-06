ЧЄ з літніх видів спорту: Україна залишилась в топ-10 медального заліку

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Завершився третій змагальний день чемпіонату Європи з літніх видів спорту, який приніс Україні чергові нагороди, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

В рамках даного ігрового дня першу бронзову медаль збірній принесла веслувальниця Діана Димченко. “Золото” виборола українська збірна з синхронного плавання.

Окрім того, наш Михайло Романчук після виграшу золотої медалі на 500 метрах вільним стилем додав ще й “срібло” на дистанції 1500 м, поступившись німцю Веллброку на 0,0,73 с.

Таким чином, з 3 “золотими”, 5 “срібними” та однією бронзовою медаллю “жовто-блакитні” розмістилися на 7-му рядку загальнокомандного заліку позаду Німеччини і попереду Румунії.

Примітно, що на вершині таблиці розмістилися Росія (10 “золотих”), Італія (7) та Велика Британія (6).

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