ЧЄ з літніх видів спорту: Україна залишилась в топ-10 медального заліку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Завершився третій змагальний день чемпіонату Європи з літніх видів спорту, який приніс Україні чергові нагороди, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
В рамках даного ігрового дня першу бронзову медаль збірній принесла веслувальниця Діана Димченко. “Золото” виборола українська збірна з синхронного плавання.
Окрім того, наш Михайло Романчук після виграшу золотої медалі на 500 метрах вільним стилем додав ще й “срібло” на дистанції 1500 м, поступившись німцю Веллброку на 0,0,73 с.
Таким чином, з 3 “золотими”, 5 “срібними” та однією бронзовою медаллю “жовто-блакитні” розмістилися на 7-му рядку загальнокомандного заліку позаду Німеччини і попереду Румунії.
Примітно, що на вершині таблиці розмістилися Росія (10 “золотих”), Італія (7) та Велика Британія (6).