Чубаров назвал причину обысков по делу "Хизб ут-Тахрир"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Сегодня утром в дом крымского татарина Муслима Алиева ворвались силовики, якобы, для проведения следственного эксперимента. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.
"Утром в дом Муслима Алиева, который уже задержан, он уже сидит, где проживает его жена и четверо детей, ворвались снова в масках, с оружием. Они заявили, что должны сделать какой-то следственный эксперимент", - сообщил Чубаров.
Как сообщал УНН, российские силовики в селе Верхняя Кутузовка проводят обыск в доме фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева.
Относительно старшей дочери Муслима Алиева Гульсум уже составлен протокол. Ее обвиняют по статье 282 УК России (разжигание межнациональной розни).
Активисты сообщают, что у всей семьи изъяли телефоны и технику.
По словам юриста Лили Гемеджи идут оперативно-розыскные мероприятия в ходе проверки. Постановление об обысках вынесено судьей Алуштинского суда Изотенко.
На место прибыл адвокат Эдем Семедляев, но его не пускают в дом, где проходят следственные мероприятия.