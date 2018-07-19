Чубаров назвав причину обшуків у справі "Хізб ут-Тахрір"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Сьогодні зранку в дім кримського татарина Мусліма Алієва увірвалися силовики, начебто, для проведення слідчого експерименту. Про це на прес-конференції заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає УНН.
"Зранку до дому Мусліма Алієва, який вже затриманий, він вже сидить, де проживає його дружина і четверо дітей, увірвалися знову у масках, зі зброєю. Вони заявили, що мають зробити якийсь слідчий експеримент", - повідомив Чубаров.
Як повідомляв УНН, російські силовики в селі Верхня Кутузовка проводять обшук у будинку фігуранта ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Мусліма Алієва.
Відносно старшої дочки Мусліма Алієва Гульсум вже складено протокол. Її звинувачують за статтею 282 КК Росії (розпалювання міжнаціональної ворожнечі).
Активісти повідомляють, що у всієї родини вилучили телефони та техніку.
За словами юриста Лілі Гемеджі йдуть оперативно-розшукові заходи в ході дослідчої перевірки. Постанова про обшуки винесена суддею Алуштинського суду Ізотенко.
На місце прибув адвокат Едем Семедляев, але його не пускають в будинок, де зараз проходять слідчі заходи.