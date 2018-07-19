Чубаров назвав причину обшуків у справі "Хізб ут-Тахрір"

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Сьогодні зранку в дім кримського татарина Мусліма Алієва увірвалися силовики, начебто, для проведення слідчого експерименту. Про це на прес-конференції заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає УНН.

"Зранку до дому Мусліма Алієва, який вже затриманий, він вже сидить, де проживає його дружина і четверо дітей, увірвалися знову у масках, зі зброєю. Вони заявили, що мають зробити якийсь слідчий експеримент", - повідомив Чубаров.

Як повідомляв УНН, російські силовики в селі Верхня Кутузовка проводять обшук у будинку фігуранта ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Мусліма Алієва.

Відносно старшої дочки Мусліма Алієва Гульсум вже складено протокол. Її звинувачують за статтею 282 КК Росії (розпалювання міжнаціональної ворожнечі).

Активісти повідомляють, що у всієї родини вилучили телефони та техніку.

За словами юриста Лілі Гемеджі йдуть оперативно-розшукові заходи в ході дослідчої перевірки. Постанова про обшуки винесена суддею Алуштинського суду Ізотенко.

На місце прибув адвокат Едем Семедляев, але його не пускають в будинок, де зараз проходять слідчі заходи.

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