Чтобы Украина удержалась в борьбе нужно дополнительное финансирование - заместитель советника по нацбезопасности США
Киев • УНН
Заместитель советника президента США по вопросам национальной безопасности Джон Файнер призвал не позволить политической борьбе вокруг границы США затмить важное голосование по дополнительному финансированию Украины, подчеркнув его стратегическую важность в защите от российской агрессии.
Заместитель советника по национальной безопасности США Джон Файнер заявил, что вопрос о голосовании о дополнительном финансировании для Украины не должен потеряться среди политической борьбы вокруг границы США, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Файнер во время выступления на Аспенском форуме по безопасности в Вашингтоне подчеркнул, что президент США открыт к переговорам по вопросам границы и внес предложения по привлечению дополнительных ресурсов для границы, но Байден не поддастся "ультиматумам радикально настроенной части" Республиканской партии.
Файнер назвал вопрос голосования за финансирование для Украины "шокирующим моментом" для Вашингтона. "Кто-то голосует против того, что, на наш взгляд, является абсолютно необходимым, с точки зрения стратегии и поля боя в Украине, для того, чтобы она не стала жертвой хищников владимира путина. Советник президента Зеленского вчера говорил, что если не будет проголосовано (помощь Украине), мы можем проиграть эту войну", - заявил заместитель советника по национальной безопасности США, имея в виду выступление главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в Институте мира в Вашингтоне 5 декабря. Тогда Ермак призвал Конгресс как можно скорее одобрить дополнительное финансирование для Украины и заявил, что без помощи есть большой риск проиграть войну.
По словам советника по национальной безопасности США, очень важно получить финансирование для Украины, потому что это позволит Украине "удерживаться в борьбе".
"Эти деньги позволят сохранить паритет в вопросах, когда речь идет о боеприпасах, когда речь идет о противовоздушной обороне, которая защищает украинские города и украинскую критическую инфраструктуру", - говорит Файнер.
По словам чиновника Белого дома, США после 2024 года будут наращивать собственное производство оборонно-промышленного комплекса и работать вместе с Украиной для усиления их оборонной промышленности. То же самое, отмечает советник по национальной безопасности США, делают европейские партнеры.
Чтобы Украина удержалась в борьбе нужно дополнительное финансирование - заместитель советника по нацбезопасности США
Заместитель советника президента США по вопросам национальной безопасности Джон Файнер призвал не позволить политической борьбе вокруг границы США затмить важное голосование по дополнительному финансированию Украины, подчеркнув его стратегическую важность в защите от российской агрессии.
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