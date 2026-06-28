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Что празднуют 28 июня в Украине и мире

Киев • УНН

 • 708 просмотра

28 июня 1996 года Верховная Рада приняла Конституцию Украины после почти суток дебатов. В условиях войны праздник приобретает особый смысл, ведь украинцы защищают права и свободы, закрепленные в документе.

Что празднуют 28 июня в Украине и мире

Сегодня Украина отмечает один из важнейших и фундаментальнейших государственных праздников. Это день, когда мы вспоминаем основы нашей государственности, права и свободы, за которые украинцы продолжают бороться, пишет УНН.

День Конституции Украины

Именно сегодня мы отмечаем годовщину принятия Основного Закона нашего государства. В ночь на 28 июня 1996 года, после почти суток непрерывных дебатов (известных как "конституционная ночь"), Верховная Рада приняла Конституцию Украины.

Этот документ закрепил правовые основы независимой Украины, ее суверенитет, территориальную целостность, а также права и свободы человека как высшую ценность.

В условиях современной войны этот праздник приобретает особый, живой смысл, ведь ежедневно украинцы защищают на поле боя именно то, что прописано в нашей Конституции: право быть свободной нацией в своем независимом государстве.

Зеленский наградил выдающихся украинцев ко Дню Конституции28.06.25, 22:55 • 5966 просмотров

День числа Тау (Tau Day)

Интересный математический праздник. Если 14 марта (3.14) математики празднуют День числа Пи, то 28 июня (6.28) посвящено числу Тау, которое равно 2π. Некоторые ученые считают, что использование Тау вместо Пи значительно упрощает многие математические и физические формулы (поскольку оно обозначает отношение длины окружности к ее радиусу, а не диаметру).

Международный день пирсинга (International Body Piercing Day)

Отмечается в день рождения Джима Ворда — американца, который открыл первый в мире профессиональный салон пирсинга в 1978 году и внес огромный вклад в развитие этой индустрии.

День карусели (Carousel Day)

Легкий и ностальгический праздник, посвященный одному из старейших и любимейших парковых аттракционов, который до сих пор дарит радость детям по всему миру.

В рф обрушилась карусель: пострадали около 15 человек, большинство из которых дети06.05.23, 16:14 • 1617491 просмотр

Воскресенье Петрова поста (Петровки)

Поскольку сегодня воскресенье, для верующих, соблюдающих пост, предусмотрено значительное послабление. Разрешается употреблять блюда из рыбы и морепродуктов, горячую пищу с растительным маслом, а также немного вина.

Перенесение мощей мучеников бессребреников Кира и Иоанна

По новому (новоюлианскому) календарю, на который перешли ПЦУ и УГКЦ, сегодня чтят память святых Кира и Иоанна, живших в III–IV веках. Они были врачами, которые бесплатно исцеляли больных (за что их и назвали "бессребрениками"), сочетая медицинскую помощь с проповедью христианства, и впоследствии приняли мученическую смерть.

россияне уничтожили церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Закитном в Донецкой области31.05.26, 18:11 • 6910 просмотров

Александра Месенко

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