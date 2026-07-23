Что празднуют 23 июля в Украине и мире

23 июля мировое сообщество привлекает внимание к защите морских млекопитающих в рамках Всемирного дня китов и дельфинов. В Украине по новому церковному календарю верующие чтят Почаевскую икону Божией Матери и мучеников Трофима и Феофила, пишет УНН.

Всемирный день китов и дельфинов (World Whale and Dolphin Day)

Важный экологический праздник, учрежденный Международной китобойной комиссией (IWC) в 1986 году. Его главная цель - привлечь внимание общественности к необходимости защиты этих уникальных разумных млекопитающих, а также напомнить о глобальном запрете коммерческого китобойного промысла.

Всемирный день синдрома Шегрена (World Sjogren's Day)

Медицинский день осведомленности об одном из самых распространенных аутоиммунных заболеваний. Отмечается в день рождения шведского офтальмолога Генрика Шегрена, который первым изучил и описал этот синдром.

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День ванильного мороженого (National Vanilla Ice Cream Day)

Гастрономический праздник, посвященный самому популярному и самому классическому вкусу мороженого в мире. Идеальный повод насладиться прохладным десертом в жаркий летний день.

День великолепия бабушек (Gorgeous Grandma Day)

Теплый неофициальный праздник, учрежденный в США в 1984 году. Его цель - разрушить стереотипы о старости, напомнить женщинам старшего возраста, что они могут быть активными, современными и очаровательными, а внукам - дать лишний повод позвонить своим бабушкам.

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Праздник Почаевской иконы Божией Матери и день памяти мучеников Трофима и Феофила

По новому (новоюлианскому) календарю, 23 июля чтят одну из самых известных украинских святынь - чудотворную Почаевскую икону, а также вспоминают раннехристианских мучеников Трофима и Феофила.

В народе этот праздник часто называли "Трофим Бессонник". Название связано с разгаром жатвы, когда крестьяне работали в полях от рассвета до поздней ночи, практически не имея времени на отдых.

Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря: 23 июля чтят память преподобного Антония Печерского, основателя Киево-Печерской лавры и отца отечественного монашества.

В народной традиции день получил название "Антоний Громоносец". Люди внимательно прислушивались к грому: если он был глухим - ожидали тихого дождя, а если громким и резким - готовились к сильному ливню.

В Киево-Печерской лавре прошла литургия по случаю 975-летия основания святыни