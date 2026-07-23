Что празднуют 23 июля в Украине и мире

$44.750.0551.100.00
ukenru
22 июля, 21:32 • 10080 просмотра
Зеленский уволил Ченцова с должности представителя Украины при ЕСPhoto
22 июля, 16:21 • 24152 просмотра
Зеленский обсудил с представителями Трампа восстановление дипломатии для завершения войны - журналист
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 52768 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
22 июля, 12:44 • 35272 просмотра
МВФ обновил список требований для Украины в части налогообложенияVideo
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 54522 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 11:03 • 31917 просмотра
Бензин по 93 гривны за литр - эксперт объяснил, когда может вырасти стоимость топлива в Украине
22 июля, 10:44 • 25998 просмотра
Драпатый сообщил, что приступил к исполнению обязанностей Главнокомандующего ВСУ
22 июля, 09:50 • 21406 просмотра
Зеленский определил, кто возглавит Генштаб и что будет с Сырским
22 июля, 06:59 • 21971 просмотра
Украинский F-16 впервые сбил российский истребитель - генерал США
22 июля, 01:23 • 23877 просмотра
Взрывы в Крыму - в Ялте пожар и блэкаутVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
1.5м/с
58%
746мм
Популярные новости
В центре Киева завтра ограничат движение из-за визита иностранных делегаций22 июля, 20:06 • 3352 просмотра
Вражеский беспилотник атаковал предприятие в Запорожье, возник пожарPhoto22 июля, 20:21 • 7030 просмотра
Враг атаковал дронами две АЗС в Сумах, возникли пожары22 июля, 20:59 • 5138 просмотра
Украина готова к системному сотрудничеству с Вашингтоном в сфере обороны - Буданов после встречи с послом США при НАТОPhoto22 июля, 22:37 • 3962 просмотра
Оккупационным чиновникам на ВОТ начали выдавать военные бронежилеты - ЦНС23:46 • 8376 просмотра
публикации
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 52778 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 54531 просмотра
Обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex требует проводить судебные заседания по делу о смерти Аднана Кивана раз в месяцPhoto22 июля, 09:34 • 40179 просмотра
Как выбрать арбуз без нитратов: работают ли домашние способы проверки21 июля, 15:04 • 50292 просмотра
Уголовное преследование без налоговых нарушений: что не так с делами БЭБ против авиакомпаний21 июля, 10:46 • 59764 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Мохаммед бин Салман
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Крым
Реклама
УНН Lite
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 56331 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 47211 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 58244 просмотра
Трамп не хотел уходить со сцены во время награждения Испании на ЧМ-2026Video20 июля, 07:30 • 62641 просмотра
Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto18 июля, 08:02 • 88287 просмотра
Актуальное
Отопление
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Дипломатка
Техника

Что празднуют 23 июля в Украине и мире

Киев • УНН

 • 2502 просмотра

23 июля отмечают Всемирный день китов и дельфинов, основанный в 1986 году. В Украине по новому календарю почитают Почаевскую икону Божией Матери.

Что празднуют 23 июля в Украине и мире

23 июля мировое сообщество привлекает внимание к защите морских млекопитающих в рамках Всемирного дня китов и дельфинов. В Украине по новому церковному календарю верующие чтят Почаевскую икону Божией Матери и мучеников Трофима и Феофила, пишет УНН.

Всемирный день китов и дельфинов (World Whale and Dolphin Day)

Важный экологический праздник, учрежденный Международной китобойной комиссией (IWC) в 1986 году. Его главная цель - привлечь внимание общественности к необходимости защиты этих уникальных разумных млекопитающих, а также напомнить о глобальном запрете коммерческого китобойного промысла.

Всемирный день синдрома Шегрена (World Sjogren's Day)

Медицинский день осведомленности об одном из самых распространенных аутоиммунных заболеваний. Отмечается в день рождения шведского офтальмолога Генрика Шегрена, который первым изучил и описал этот синдром.

Эксперты призывают выделить глубокий аутизм в отдельный диагноз для обеспечения специфических исследований16.02.26, 04:35 • 4663 просмотра

День ванильного мороженого (National Vanilla Ice Cream Day)

Гастрономический праздник, посвященный самому популярному и самому классическому вкусу мороженого в мире. Идеальный повод насладиться прохладным десертом в жаркий летний день.

День великолепия бабушек (Gorgeous Grandma Day)

Теплый неофициальный праздник, учрежденный в США в 1984 году. Его цель - разрушить стереотипы о старости, напомнить женщинам старшего возраста, что они могут быть активными, современными и очаровательными, а внукам - дать лишний повод позвонить своим бабушкам.

Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушки30.03.26, 15:19 • 46118 просмотров

Праздник Почаевской иконы Божией Матери и день памяти мучеников Трофима и Феофила

По новому (новоюлианскому) календарю, 23 июля чтят одну из самых известных украинских святынь - чудотворную Почаевскую икону, а также вспоминают раннехристианских мучеников Трофима и Феофила.

В народе этот праздник часто называли "Трофим Бессонник". Название связано с разгаром жатвы, когда крестьяне работали в полях от рассвета до поздней ночи, практически не имея времени на отдых.

Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря: 23 июля чтят память преподобного Антония Печерского, основателя Киево-Печерской лавры и отца отечественного монашества.

В народной традиции день получил название "Антоний Громоносец". Люди внимательно прислушивались к грому: если он был глухим - ожидали тихого дождя, а если громким и резким - готовились к сильному ливню.

В Киево-Печерской лавре прошла литургия по случаю 975-летия основания святыни11.07.26, 01:53 • 14472 просмотра

Александра Месенко

ОбществоКультура
Соединённые Штаты
Украина