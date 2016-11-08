Четырех прикарпатцев будут судить за незаконную рубку леса

Так, на протяжении октября 2016 года до суда направлено 4 обвинительные акты по уголовным производствам относительно 4 человек за совершение ими уголовных преступлений, предусмотренных ст.246 (незаконная вырубка леса) УК Украины.

Действиями этих правонарушителей государству нанесен ущерб на более 47 тыс. грн. Сейчас идет судебное разбирательство. Известно, что речь идет о вырубке в Косовском районе. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией незаконно добытого.