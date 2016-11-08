Четырех прикарпатцев будут судить за незаконную рубку леса

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15 марта, 19:03 • 112127 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157815 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132558 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125461 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109908 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104039 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100476 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Киев • УНН

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ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Косовским отделом Коломыйской городской прокуратуры принимаются меры, направленные на выявление, пресечение и расследование уголовных правонарушений в сфере охраны окружающей среды, а именно незаконных вырубок древесины, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Так, на протяжении октября 2016 года  до суда направлено 4 обвинительные акты по уголовным производствам относительно 4 человек за совершение ими уголовных преступлений, предусмотренных ст.246 (незаконная вырубка леса) УК Украины.

Действиями этих правонарушителей государству нанесен ущерб на более 47 тыс. грн. Сейчас идет судебное разбирательство. Известно, что речь идет о вырубке в Косовском районе. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией незаконно добытого.

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