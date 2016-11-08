Чотирьох прикарпатців судитимуть за незаконну рубку лісу
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Косівським відділом Коломийської місцевої прокуратури вживаються заходи, спрямовані на виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень у сфері охорони довкілля, а саме незаконних порубок деревини, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
Так, упродовж жовтня 2016 року до суду скеровано 4 обвинувальні акти у кримінальних провадженнях відносно 4 осіб за вчинення ними кримінальних правопорушень, передбачених ст.246 (незаконна порубка лісу) КК України.
Діями цих правопорушників державі завдано збитків на понад 47 тис. грн. Наразі триває судовий розгляд. Відомо, що йдеться про вирубку у Косівському районі. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією незаконно здобутого.