Четыре нереализованные матчбола: Свитолина вылетела с турнира в Сан-Хосе
Киев • УНН
КИЕВ. второе августа. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира “Премьер” в Сан-Хосе (США), сообщает УНН.
В четвертьфинальном матче украинка, посеянная под первым номером, противостояла 7-й сеяной греческой теннисистке Марии Саккаре.
С начала матча оппонентка украинском много ошибалась в тривиальных ситуациях — 0:3 и 1:6 в пользу первой сеяной. Во второй партии Свитолина также захватила преимущество в счете (5:2), но по результату 5:3 нереализовала четыре матчбола и уступила 6:7 (3) и в решающем сете 3:6.
Заметим, что на следующей неделе Свитолина будет выступать на соревнованиях в Торонто.