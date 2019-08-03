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Чотири нереалізовані матчболи: Світоліна вилетіла з турніру в Сан-Хосе

Чотири нереалізовані матчболи: Світоліна вилетіла з турніру в Сан-Хосе

Київ • УНН

 • 9056 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла пробитися в півфінал турніру “Прем’єр” в Сан-Хосе (США), повідомляє УНН.

У чвертьфінальному матчі українка, посіяна під першим номером, протистояла 7-й сіяній грецькій тенісистці Марії Саккарі.

З початку матчу опонентка українки багато помилялася в тривіальних ситуаціях — 0:3 і 1:6 на користь першої сіяної. У другій партії Світоліна також захопила перевагу у рахунку (5:2), але за результату 5:3 нереалізувала чотири матчболи та поступилася 6:7 (3) та у вирішальному сеті 3:6.

Зауважимо, що на наступному тижні Світоліна виступатиме на змаганнях у Торонто.

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