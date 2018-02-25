Четыре человека находятся в критическом состоянии после взрыва в британском городе Лестер

“Мы можем подтвердить, что четверо пациентов были доставлены с места происшествия в больницу Leicester Royal в критическом состоянии. Городская полиция настоятельно рекомендует избегать район ЧП”, - говорится в сообщении.

Взрыв прогремел в Лестере на улице Хинкли-Роуд поздно вечером 25 февраля. По данным Daily Mail, в результате взрыва полностью разрушен двухэтажный дом, на первом этаже которого находился магазин. Издание опубликовало фото и видео с места ЧП, на которых изображен большой пожар. О том, сколько людей могли находиться в магазине или в квартирах над ним во время ЧП, на данный момент неизвестно.

Между тем, как информировал телеканал Sky News со ссылкой на источники в правоохранительных органах, предварительные выводы следствия не указывают на то, что речь может идти о теракте. Информацию подтвердила местная полиция в своем Twitter.

“Сотрудники экстренных служб тушат пожар на улице Хинкли в Лестере. Инцидент станет предметом общего с противопожарной службой расследования. Граждан просим воздержаться от спекуляций, но на данном этапе указаний на теракт нет”, - говорится в заявлении полиции в Twitter.