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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 72437 просмотра

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Четыре человека находятся в критическом состоянии после взрыва в британском городе Лестер

Четыре человека находятся в критическом состоянии после взрыва в британском городе Лестер

Киев  •  УНН

 • 9682 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Четыре человека в критическом состоянии доставлены в больницу после мощного взрыва, прогремевшего в воскресенье в небольшом продовольственном магазине в Лестере. Об этом говорится в сообщении, распространенном в Twitter службой скорой помощи английского региона Восточный Мидленд, на территории которого произошел инцидент, передает УНН.

“Мы можем подтвердить, что четверо пациентов были доставлены с места происшествия в больницу Leicester Royal в критическом состоянии. Городская полиция настоятельно рекомендует избегать район ЧП”, - говорится в сообщении.

Взрыв прогремел в Лестере на улице Хинкли-Роуд поздно вечером 25 февраля. По данным Daily Mail, в результате взрыва полностью разрушен двухэтажный дом, на первом этаже которого находился магазин. Издание опубликовало фото и видео с места ЧП, на которых изображен большой пожар. О том, сколько людей могли находиться в магазине или в квартирах над ним во время ЧП, на данный момент неизвестно.

Между тем, как информировал телеканал Sky News со ссылкой на источники в правоохранительных органах, предварительные выводы следствия не указывают на то, что речь может идти о теракте. Информацию подтвердила местная полиция в своем Twitter.

“Сотрудники экстренных служб тушат пожар на улице Хинкли в Лестере. Инцидент станет предметом общего с противопожарной службой расследования. Граждан просим воздержаться от спекуляций, но на данном этапе указаний на теракт нет”, - говорится в заявлении полиции в Twitter.

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