Чотири людини знаходяться в критичному стані після вибуху в британському місті Лестер

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Чотири людини в критичному стані доставлені в лікарню після потужного вибуху, що пролунав у неділю в невеликому продовольчому магазині в Лестері. Про це йдеться в повідомленні, поширеному в Twitter службою швидкої допомоги англійської регіону Східний Мідленд, на території якого стався інцидент, інформує УНН.