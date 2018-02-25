Чотири людини знаходяться в критичному стані після вибуху в британському місті Лестер
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Чотири людини в критичному стані доставлені в лікарню після потужного вибуху, що пролунав у неділю в невеликому продовольчому магазині в Лестері. Про це йдеться в повідомленні, поширеному в Twitter службою швидкої допомоги англійської регіону Східний Мідленд, на території якого стався інцидент, інформує УНН.
“Ми можемо підтвердити, що четверо пацієнтів були доставлені з місця події до лікарні Leicester Royal в критичному стані. Міська поліція настійно рекомендує уникати район НП”, — сказано в повідомленні.
Вибух прогримів у Лестері на вулиці Хінклі-Роуд пізно ввечері 25 лютого. За даними Daily Mail, в результаті вибуху повністю зруйновано двоповерховий будинок, на першому поверсі якого знаходився магазин. Видання опублікувало фото та відео з місця НП, на яких зображений велика пожежа. Про те, скільки людей могли перебувати в магазині або в квартирах над ним під час НП, на даний момент невідомо.
Тим часом, як інформував телеканал Sky News з посиланням на джерела в правоохоронних органах, попередні висновки слідства не вказують на те, що мова може йти про теракт. Інформацію підтвердила місцева поліція у своєму Twitter.
“Співробітники екстрених служб гасять пожежу на вулиці Хінклі в Лестері. Інцидент стане предметом спільного з протипожежної службою розслідування. Громадян просимо утриматися від спекуляцій, але на даному етапі вказівок на теракт немає”, — йдеться в заяві поліції в Twitter.