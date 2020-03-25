Четыре экспертизы не нашли ущерба по делу "футбольных полей"

Отмечается, что производство о строительстве футбольных полей расследуют и НАБУ, и Нацполиция уже почти два года. И хотя дела открыты по идентичным фактам их до сих пор не объединили в одно, и не определили единый орган досудебного расследования.

"В этих делах за годы следствия накопилось немало документов. Среди них по меньшей мере четыре вывода экспертиз, три - от государственных уполномоченных учреждений. Все они свидетельствуют об отсутствии криминала в работе "ФФУ Продакшн ". Более того, говорят о честном выполнении нами своих обязательств перед заказчиком", - отмечается в заявлении.

Есть еще одна - пятая экспертиза, которая возникла "ниоткуда" и была проведена "частной конторой". Она и ложится в основу претензий правоохранителей, говорят в "ФФУ Продакшн", добавляя о намерениях обжаловать этот документ.

"Будем доказывать в судах не только необоснованность обвинений в наш адрес, но и откровенно заказной их характер. Нам известны имена и фамилии всех ускорителей этого беззакония. Поэтому, прогнозируем приговоры за фальсификацию "футбольной дела" в недалеком будущем! Привет прокурору Ковалеву", - говорится в заметке.

Завод напомнил, что все площадки, которые он строил - есть и находятся они "в отличном состоянии с точки зрения качества, после почти двухлетней их эксплуатация юными футболистами".

Как писал УНН, ранее члены парламентской ВСК инспектировали поля, построенные ООО "ФФУ Продакшн". Убедились в их наличии и соответствующем качестве.

Также напомним, в ВСК ВР получили документы о 12 млн грн экономии на строительстве футбольных площадок.