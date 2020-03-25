Чотири експертизи не знайшли збитків у справі "футбольних полів"

Зазначається, що провадження про будівництво футбольних полів розслідують і НАБУ, і Нацполіція вже майже два роки. І хоч справи відкриті за ідентичними фактами їх досі не об'єднали в одну, та не визначили єдиний орган досудового розслідування.

"У цих справах за роки слідства накопичилося чимало документів. Серед них щонайменше чотири висновки експертиз, три - від державних уповноважених установ. Усі вони засвідчують відсутність криміналу у роботі "ФФУ Продакшн". Ба більше, говорять про чесне виконання нами своїх зобов'язань перед замовником", - наголошується в заяві.

Є ще одна - п'ята експертиза, яка виникла "нізвідки" і була проведена "приватною конторою". Вона і лягає в основу претензій правоохоронців, кажуть у "ФФУ Продакшн", додаючи про наміри оскаржити цей документ.

"Будемо доводити в судах не лише необґрунтованість закидів на нашу адресу, але й відверто замовний їх характер. Нам відомі імена та прізвища усіх прискорювачів цього беззаконня. Тож, прогнозуємо вироки за фальсифікацію "футбольної справи" у недалекому майбутньому! Привіт прокурору Ковальову", - йдеться у дописі.

Завод нагадав, що усі майданчики, які він будував - є і знаходяться вони "у відмінному стані з точки зору якості, після майже дворічної їх експлуатація юними футболістами".

Як писав УНН, раніше члени парламентської ТСК інспектували поля, збудовані ТОВ "ФФУ Продакшн". Переконалися в їх наявності та відповідній якості.

Також нагадаємо, у ТСК ВР отримали документи про 12 млн грн економії на будівництві футбольних майданчиків.