Чотири експертизи не знайшли збитків у справі "футбольних полів"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. ТОВ "ФФУ Продакшн" вважає справи футбольних майданчиків давньою та абсолютно замовною історією, "яку дехто вирішив прискорити". Про це йдеться у заяві підприємства, оприлюдненій на сторінці-Facebook, передає УНН.
Зазначається, що провадження про будівництво футбольних полів розслідують і НАБУ, і Нацполіція вже майже два роки. І хоч справи відкриті за ідентичними фактами їх досі не об'єднали в одну, та не визначили єдиний орган досудового розслідування.
"У цих справах за роки слідства накопичилося чимало документів. Серед них щонайменше чотири висновки експертиз, три - від державних уповноважених установ. Усі вони засвідчують відсутність криміналу у роботі "ФФУ Продакшн". Ба більше, говорять про чесне виконання нами своїх зобов'язань перед замовником", - наголошується в заяві.
Є ще одна - п'ята експертиза, яка виникла "нізвідки" і була проведена "приватною конторою". Вона і лягає в основу претензій правоохоронців, кажуть у "ФФУ Продакшн", додаючи про наміри оскаржити цей документ.
"Будемо доводити в судах не лише необґрунтованість закидів на нашу адресу, але й відверто замовний їх характер. Нам відомі імена та прізвища усіх прискорювачів цього беззаконня. Тож, прогнозуємо вироки за фальсифікацію "футбольної справи" у недалекому майбутньому! Привіт прокурору Ковальову", - йдеться у дописі.
Завод нагадав, що усі майданчики, які він будував - є і знаходяться вони "у відмінному стані з точки зору якості, після майже дворічної їх експлуатація юними футболістами".
Як писав УНН, раніше члени парламентської ТСК інспектували поля, збудовані ТОВ "ФФУ Продакшн". Переконалися в їх наявності та відповідній якості.
Також нагадаємо, у ТСК ВР отримали документи про 12 млн грн економії на будівництві футбольних майданчиків.