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"Черноморец" одержал первую победу после возвращения в УПЛ

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КИЕВ. 17 августа. УНН. В рамках Украинской Премьер-лиги, а именно матча четвертого тура, в гости к “Мариуполю” пожаловал “Черноморец”, сообщает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.

Детали

Беспроигрышная в Чемпионатах домашняя серия “Мариуполя” в поединках против “Черноморца” продержалась 9 игр. На этот раз печальную для себя традицию “морякам” удалось прервать.

Команды сыграли в открытый футбол, чем изрядно порадовали зрителей, которые стали свидетелями сразу пяти забитых мячей.

Гости хотя первыми и пропустили (от Кулакова), довольно быстро сумели сравнять счет (Михайленко отличился), а после перерыва после двух голов (Авагимян и Путря) сделали серьезную заявку на первую в этом чемпионате победу.

“Мариуполю” удалось один мяч отквитать, но даже несмотря на финальный штурм, зацепиться хотя бы за ничью хозяева не смогли — 3: 1.

Дополнение

“Черноморец” в прошлом сезоне выступал в Первой лиге Украины. Это первые три очка команды в данном розыгрыше УПЛ.

Украинские Национальные Новости

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