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“Чорноморець” здобув першу перемогу після повернення в УПЛ

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. В рамках Української Прем’єр-ліги, а саме матчу четвертого туру, в гості до “Маріуполя” завітав “Чорноморець”, повідомляє УНН з посиланням на сайт УПЛ.

Деталі

Безпрограшна в Чемпіонатах домашня серія “Маріуполя” в поєдинках проти “Чорноморця” протрималася 9 ігор. Цього разу сумну для себе традицію “морякам” вдалося перервати.

Команди зіграли у відкритий футбол, чим неабияк порадували глядачів, які стали свідками одразу п’яти забитих м’ячів.

Гості хоча першими й пропустили (від Кулакова), доволі швидко зуміли зрівняти рахунок (Михайленко відзначився), а після перерви після двох голів (Авагімян і Путря) зробили серйозну заявку на першу в цьому чемпіонаті перемогу.

“Маріуполю” вдалося один м’яч відквитати, але навіть попри фінальний штурм, зачепитися бодай за нічию господарі не змогли — 3:1.

Доповнення

“Чорноморець” минулого сезону виступав у Першій лізі України. Це перші три очки команди в даному розіграші УПЛ.

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