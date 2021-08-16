“Чорноморець” здобув першу перемогу після повернення в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. В рамках Української Прем’єр-ліги, а саме матчу четвертого туру, в гості до “Маріуполя” завітав “Чорноморець”, повідомляє УНН з посиланням на сайт УПЛ.
Деталі
Безпрограшна в Чемпіонатах домашня серія “Маріуполя” в поєдинках проти “Чорноморця” протрималася 9 ігор. Цього разу сумну для себе традицію “морякам” вдалося перервати.
Команди зіграли у відкритий футбол, чим неабияк порадували глядачів, які стали свідками одразу п’яти забитих м’ячів.
Гості хоча першими й пропустили (від Кулакова), доволі швидко зуміли зрівняти рахунок (Михайленко відзначився), а після перерви після двох голів (Авагімян і Путря) зробили серйозну заявку на першу в цьому чемпіонаті перемогу.
“Маріуполю” вдалося один м’яч відквитати, але навіть попри фінальний штурм, зачепитися бодай за нічию господарі не змогли — 3:1.
Доповнення
“Чорноморець” минулого сезону виступав у Першій лізі України. Це перші три очки команди в даному розіграші УПЛ.