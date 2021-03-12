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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 1391 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 189222 просмотра

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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 190467 просмотра

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“Черноморец” обыграл “Волынь” и возглавил Первую лигу Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. В 15-м туре украинской первой лиги одесский “Черноморец” на своем поле переиграл “Волынь”, передает УНН со ссылкой на сайт клуба из Южной Пальмиры.

Детали

Судьба матча была решена благодаря одному взятию ворот — 18-летний полузащитник Брагарь стал автором победного гола (1: 0).

Беспроигрышная серия “Черноморца” составляет пять матчей (четыре победы и одна ничья, 10: 1 по голам). Зато в Одессе лучане не выигрывают с осени 2015 года.

Дополнение

Одесситы набрали 34 очка и стали единоличными лидерами, оторвавшись от “Агробизнес” на три пункта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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