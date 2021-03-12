“Чорноморець” обіграв “Волинь” та очолив Першу лігу України

Деталі

Доля матчу була вирішена завдяки одному взяттю воріт — 18-річний півзахисник Брагару став автором переможного голу (1:0).

Безпрограшна серія “Чорноморця” складає п’ять матчів (чотири перемоги та одна нічия, 10:1 за голами). Натомість в Одесі лучани не виграють з осені 2015-го.

Доповнення

Одесити набрали 34 очки та стали одноосібними лідерами, відірвавшись від “Агробізнеса” на три пункти.