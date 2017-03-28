Мужчину с арсеналом боеприпасов задержали в киевском метро

Происшествие случилось на территории столичной подземки. Сотрудник управления полиции метрополитена, который нес службу на станции метро "Вокзальная", заметил в вестибюле подозрительного молодого человека и пригласил в комнату полиции. Во время личного досмотра следственно-оперативная группа обнаружила в его сумке дымовую шашку, сотню патронов калибра 7,62 мм, две гранаты Ф-1, три гранаты РГД-5, 9 запалов и два ножа.

Правоохранители установили личность злоумышленника - это 22-летний уроженец Хмельницкой области, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Следствию молодой человек сообщил, что нашел боеприпасы в поезде, в котором недавно ехал.

Правоохранители начали уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Изъятые боеприпасы отправлены на экспертное исследование. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, киевлянин устроил стрельбу в столице.