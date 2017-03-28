Чоловіка з арсеналом боєприпасів затримали в київському метро

Подія трапилася на території столичної підземки. Працівник управління поліції метрополітену, який ніс службу на станції метро “Вокзальна”, помітив у вестибюлі підозрілого молодика та запросив до кімнати поліції. Під час особистого огляду слідчо-оперативна група виявила у його сумці димову шашку, сотню патронів калібру 7,62 мм, дві гранати Ф-1, три гранати РГД-5, 9 запалів та два ножі.

Правоохоронці встановили особу зловмисника — це 22-річний уродженець Хмельниччини, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Слідству молодик повідомив, що знайшов боєприпаси у поїзді, в якому нещодавно їхав.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримали, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Вилучені боєприпаси відправлені на експертне дослідження. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, киянин влаштував стрілянину в столиці.