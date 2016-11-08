В Черкасской области будут судить мужчину за убийство в нетрезвом состоянии

Отмечается, что 54-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения на почве личных неприязненных отношений умышленно нанес тяжкие телесные повреждения своему знакомому, в результате получения которых последний скончался.

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Добавим, что обвиняемый сейчас находится под стражей.