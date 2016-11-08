Чоловіка судитимуть за вбивство напідпитку на Черкащині
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Черкасець, який забив до смерті свого знайомого, постане перед судом. За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі, передає УНН-Центр з посиланням на прес-службу прокуратури Черкаської області.
Зазначається, що 54-річний місцевий житель, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння на ґрунті особистих неприязних стосунків умисно заподіяв тяжкі тілесні ушкодження своєму знайомому, внаслідок отримання яких останній помер.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хлопець на Рівненщині наніс майже 30 ножових ударів супернику через ревнощі
Додамо, що обвинувачений наразі перебуває під вартою.