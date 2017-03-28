Мужчина убил сожительницу и покончил с собой в Кировоградской области

Согласно информации, мужчина застрелил женщину из обреза на улице на глазах у свидетелей. Позже, во время задержания, убийца совершил самоубийство.

“По факту смерти женщины было открыто уголовное производство, поскольку все произошло в присутствии свидетелей и было очевидно, кто подозреваемый. Мужчине заочно объявили о подозрении, было открыто уголовное производство по факту смерти, но с пометкой самоубийство”, — сообщили в полиции.

Напомним, 28 марта конфликт, возникший между двумя водителями во время движения Чоколовский бульвар в Киеве, закончился стрельбой .