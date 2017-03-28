Мужчина убил сожительницу и покончил с собой в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 28 марта. УНН. В с.Пробузьке Коровоградской области, мужчина застрелил бывшую сожительницу, а затем покончил с собой. Эту информацию корреспонденту УНН сообщили в ГУ ЧП Кировоградской области.
Согласно информации, мужчина застрелил женщину из обреза на улице на глазах у свидетелей. Позже, во время задержания, убийца совершил самоубийство.
“По факту смерти женщины было открыто уголовное производство, поскольку все произошло в присутствии свидетелей и было очевидно, кто подозреваемый. Мужчине заочно объявили о подозрении, было открыто уголовное производство по факту смерти, но с пометкой самоубийство”, — сообщили в полиции.
Напомним, 28 марта конфликт, возникший между двумя водителями во время движения Чоколовский бульвар в Киеве, закончился стрельбой .