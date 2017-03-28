Чоловік вбив співмешканку і вкоротив собі віку на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 березня. УНН. У с.Пробузьке на Кіровоградщині, чоловік застрелив колишню співмешканку, а потім вкоротив собі віку. Цю інформацію кореспонденту УНН повідомили у ГУ НП Кіровоградської області.
Згідно з інформацією, чоловік застрелив жінку з обріза на вулиці на очах у свідків. Пізніше, під час затримання, вбивця скоїв самогубство, вистреливши у себе.
"За фактом смерті жінки було відкрито кримінальне провадження, оскільки все це сталося в присутності свідків і було очевидно, хто підозрюваний. Чоловіку заочно оголосили про підозру, щодо нього — було відкрито кримінальне провадження за фактом смерті, але з приміткою самогубство",- повідомили у поліції.
Нагадаємо, 28 березня конфлікт, що виник між двома водіями під час руху Чоколівським бульваром в Києві, закінчився стріляниною.