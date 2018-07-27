Мужчина сел за решетку на 10 лет за попытку задушить ребенка

“Приговором Дзержинского городского суда признан виновным и осужден к наказанию в виде 10 лет лишения свободы мужчина, который в начале июля 2017 года пытался задушить малолетнего ребенка”, — говорится в сообщении.

Как выяснилось, мужчина пришел в квартиру одной из жительниц г.Торецк и вместе с хозяйкой и ее подругой употреблял спиртные напитки. Гостя, который находился в состоянии алкогольного опьянения, оставили ночевать в квартире, а утром, когда хозяйка еще отдыхала в своей комнате, еще не протверезвевший мужчина зашел в зал, где спала 9-летняя девочка и, действуя по немотивированной агрессии, пытался задушить ее. Мать обнаружила дочь без сознания, когда злоумышленник покинул квартиру.

Судебное разбирательство по данному делу продолжалось более семи месяцев. Несмотря на все усилия стороны защиты, благодаря принципиальной позиции Константиновской местной прокуратуры, суд завершился справедливым приговором.

Напомним, рецидивист, который лезвием изувечил лицо ребенку, сел в тюрьму на 8 лет.