Чоловік сів за ґрати на 10 років за спробу задушити дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. У Донецькій області 10 років за ґратами проведе чоловік, який намагався задушити дитину. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.
“Вироком Дзержинського міського суду визнано винним та засуджено до покарання у вигляді 10 років позбавлення волі чоловіка, який на початку липня 2017 року намагався задушити малолітню дитину”, — йдеться у повідомленні.
Як з’ясувалося, чоловік прийшов до квартири однієї з мешканок м. Торецька та разом з господинею та її подругою вживав спиртні напої. Гостя, що перебував у стані алкогольного сп’яніння, залишили ночувати у квартирі, а вранці, коли господиня ще відпочивала у своїй кімнаті, ще не протверезвілий чоловік зайшов до зали, де спала 9-річна дівчинка та, діючи з невмотивованої агресії, намагався задушити її. Мати виявила непритомну доньку, коли зловмисник покинув квартиру.
Судовий розгляд провадження тривав понад сім місяців. Не зважаючи на усі зусилля сторони захисту, завдяки принциповій позиції Костянтинівської місцевої прокуратури, суд завершився справедливим вироком.
Нагадаємо, рецидивіст, який лезом понівечив обличчя дитині, сів за грати на 8 років.