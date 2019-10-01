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Надел и потерял ключи: освободиться от наручников мужчине помогала полиция

Киев • УНН

 • 21935 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Молодой человек показывал матери принцип действия наручников, он замкнул их на своих запястьях, а когда решил их снять, не смог найти ключи. Поэтому "освобождать" мужчину пришлось сотрудникам полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.

Надел и потерял ключи: освободиться от наручников мужчине помогала полиция

"Забавный случай произошел в Шостке. Местный житель через интернет приобрел себе наручники. И решил продемонстрировать матери принцип их действия. Вот только он не убедился, что сможет самостоятельно их снять", - сказано в сообщении.

Надев на свои запястья наручники, 25-летний мужчина опрометчиво их замкнул. А когда захотел освободиться, выяснилось, что ключи потерялись. Ему пришлось звонить на спецлинию "102" и просить правоохранителей о помощи.

"Прибывшие на вызов полицейские сняли с мужчины "браслеты" и провели с ним профилактическую беседу. Посмеявшись над курьезностью ситуации, он заверил стражей порядка, что этот случай запомнит на всю жизнь, и в будущем постарается избегать подобных глупостей", - отметили в полиции.

Напомним, в Херсонской области спасатели освободили мальчика, застрявшего в детском рекламном сооружении.

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