Надягнув і загубив ключі: звільнитися від кайданків чоловіку допомагала поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Молодий чоловік показував матері принцип дії кайданків, він замкнув їх на своїх зап’ястках, а коли вирішив їх зняти, не зміг знайти ключі. Тож "визволяти" чоловіка довелося співробітникам поліції. Про це повідомляє УНН із посилання на відділ комунікації ГУНП у Сумській області.
"Кумедний випадок стався у Шостці. Місцевий житель через інтернет придбав собі кайданки. І вирішив продемонструвати матері принцип їх дії. Ось тільки він не впевнився, що зможе самостійно їх зняти", - сказано у повідомленні.
Одягнувши на свої зап’ястки кайданки, 25-річний чоловік необачно їх замкнув. А коли захотів звільнитися, з’ясувалося, що ключі загубилися. Йому довелося телефонувати на спецлінію "102" та просити правоохоронців про допомогу.
"Прибулі на виклик поліцейські зняли з чоловіка "браслети" та провели з ним профілактичну бесіду. Посміявшись над курйозністю ситуації, він запевнив правоохоронців, що цей випадок запам’ятає на все життя, і на майбутнє постарається уникати подібних дурниць", - зазначили у поліції.
Нагадаємо, у Херсонській області рятувальники визволили хлопчика, який застряг у дитячій рекламній споруді.