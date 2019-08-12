Мужчина и 6-летняя девочка пропали после наводнения в Швейцарии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Мужчина и шестилетняя девочка пропали без вести после того, как их автомобиль смыло грязевым потоком, образовавшимся из-за внезапного наводнения на юго-западе Швейцарии. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Reuters, передает УНН.
Из-за сильной бури и оползня в воскресенье ночью река Лосенце наводнилась. Два транспортных средства смыло в реку и унесло течением. Позже одно из них, в котором не было людей, нашли покореженным.
Неясно, являются ли пропавшие 37-летний мужчина и девочка отцом и дочерью. Пресс-секретарь полиции не смог сразу прокомментировать инцидент.
При этом местные власти закрыли дороги возле альпийского города Шамосон и фуникулер, связывающий Сьер с курортом Кран-Монтана из-за стихии.
Это произошло почти через год после того, как огромный оползень сошел возле Шамосона.
Ученые, изучающие изменение климата, говорят, что экстремальные погодные явления, включая наводнения и жару, становятся все более частыми из-за глобального потепления.