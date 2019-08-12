Чоловік і 6-річна дівчинка зникли після повені у Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Чоловік і шестирічна дівчинка зникли безвісти після того, як їх автомобіль змило разом із землею, що сталося через раптову повінь на південному заході Швейцарії. Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє Reuters, передає УНН.
Через сильну бурю і зсув ґрунту в неділю вночі річка Лосенце наводнилася. Два транспортні засоби змило в річку і віднесло течією. Пізніше один із них, у якому не було людей, знайшли пошкодженим.
Неясно, чи є зниклі 37-річний чоловік і дівчинка батьком і дочкою. Прес-секретар поліції не зміг відразу прокоментувати інцидент.
При цьому місцева влада закрила дороги біля альпійського міста Шамосон і фунікулер, що зв'язує С'єр з курортом Кран-Монтана через стихію.
Це сталося майже через рік після того, як величезний зсув зійшов біля Шамосона.
Вчені, які вивчають зміни клімату, кажуть, що екстремальні погодні явища, включаючи повені і спеку, частішають через глобальне потепління.