Чоловік і 6-річна дівчинка зникли після повені у Швейцарії

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Чоловік і шестирічна дівчинка зникли безвісти після того, як їх автомобіль змило разом із землею, що сталося через раптову повінь на південному заході Швейцарії. Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє Reuters, передає УНН.