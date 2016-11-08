Членам банды грозит 15 лет лишения свободы в Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Членам преступной группировки грозит 15 лет лишения свободы в Черниговской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.
Правоохранители обезвредили банду из шести человек - жителей Житомирской и Черниговской областей, которые в течение февраля - июня 2016 г. с использованием холодного оружия совершили грабеж, угон автомобиля и четыре разбойных нападения на жителей Нежинского и Бахмачского районов Черниговской области.
Работники полиции задержали всех членов преступной группировки, которые скрывались в арендованном жилье в г. Нежине.
В ходе обысков изъяли огнестрельное оружие, маски, перчатки, кастеты, другие орудия и средства для совершения преступлений, а также деньги и золотые изделия, принадлежащие потерпевшим.
Всем преступникам сообщили о подозрении в совершении указанных насильственных преступлений вооруженной бандой. За совершенные правонарушения преступникам грозит от пяти до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается.