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15 марта, 19:03 • 112108 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157758 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132517 просмотра

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15 марта, 12:52 • 109893 просмотра

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Членам банды грозит 15 лет лишения свободы в Черниговской области

Членам банды грозит 15 лет лишения свободы в Черниговской области

Киев • УНН

 • 8519 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Членам преступной группировки грозит 15 лет лишения свободы в Черниговской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.

Правоохранители обезвредили банду из шести человек - жителей Житомирской и Черниговской областей, которые в течение февраля - июня 2016 г. с использованием холодного оружия совершили грабеж, угон автомобиля и четыре разбойных нападения на жителей Нежинского и Бахмачского районов Черниговской области.

Работники полиции задержали всех членов преступной группировки, которые скрывались в арендованном жилье в г. Нежине.

В ходе обысков изъяли огнестрельное оружие, маски, перчатки, кастеты, другие орудия и средства для совершения преступлений, а также деньги и золотые изделия, принадлежащие потерпевшим.

Всем преступникам сообщили о подозрении в совершении указанных насильственных преступлений вооруженной бандой. За совершенные правонарушения преступникам грозит от пяти до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

 

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