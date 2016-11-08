Членам банди загрожує 15 років позбавлення волі на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Членам злочинного угрупування загрожує 15 років позбавлення волі на Чернігівщині. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Правоохоронці знешкодили банду з шести осіб - жителів Житомирської та Чернігівської областей, які впродовж лютого – червня 2016 року з використанням холодної зброї вчинили грабіж, угон автомобіля та чотири розбійних напади на жителів Ніжинського та Бахмацького районів Чернігівської області.
Працівники поліції затримали всіх членів злочинного угруповання, які переховувалися в орендованому житлі в м. Ніжині.
У ході обшуків вилучено вогнепальну зброю, маски, рукавички, кастети, інші знаряддя та засоби для скоєння злочинів, а також гроші й золоті вироби, які належать потерпілим.
Наразі всім злочинцям повідомлено про підозру у вчиненні вказаних насильницьких злочинів озброєною бандою. За вчинені правопорушення злочинцям загрожує від п'яти до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.