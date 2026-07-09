Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле возросло до 3811 человек

Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 3 811 человек, согласно данным, обнародованным председателем Национальной ассамблеи Хорхе Родригесом в среду. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно последним данным, число пострадавших в результате землетрясений 24 июня составляет 16 740 человек, а число оставшихся без крова - 17 907.

Временная президентка Делси Родригес вновь призвала отменить международные санкции против Венесуэлы, чтобы способствовать восстановлению после землетрясения, отметив, что страна имеет достаточно зарубежных активов для финансирования восстановления, если бы заблокированные счета были разблокированы.

Венесуэла имеет заблокированные по всему миру ресурсы, которые могли бы обеспечить этот процесс восстановления - заявила президентка в эфире государственного телеканала VTV, добавив, что средства также необходимы для программ занятости и образования.

В течение последних двух десятилетий США, Европейский Союз и другие страны вводили все более строгие санкции против Венесуэлы из-за обвинений в антидемократической деятельности правительства и превращении страны в очаг наркоторговли.

Многие из этих мер остаются в силе. Однако после того, как в начале этого года США задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Вашингтон предоставил целенаправленные послабления для нефтяного сектора страны.

После землетрясений США разрешили на четыре месяца операции, связанные с ликвидацией последствий землетрясений, которые были бы запрещены санкциями.

Делси Родригес сказала, что она отправила письмо королю Карлу с просьбой об освобождении венесуэльского золота, хранящегося в Банке Англии. Она также сказала, что разговаривала с главой Международного валютного фонда по вопросу высвобождения средств.

Банк Англии отказался выдать около 31 тонны венесуэльского золота, хранящегося в его хранилищах. Эти слитки стали предметом длительного судебного разбирательства в британских судах.

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