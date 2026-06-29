Число пострадавших в результате атаки рф на маршрутку в Запорожье возросло
Киев • УНН
В Запорожье до трех возросло число погибших в результате атаки рф на маршрутку. Пострадавших уже семеро, среди них люди в возрасте от 50 до 77 лет.
В Запорожье до трех возросло количество погибших из-за атаки рф на маршрутку, также увеличилось число пострадавших - их уже 7, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"К сожалению, количество погибших и пострадавших возросло. В карете скорой помощи скончалась тяжелораненая женщина. На данный момент трое погибших и семеро раненых", - написал Федоров.
По его словам, у пострадавших - осколочные ранения, контузии, ссадины, и медики оказывают помощь пассажирам маршрутки, в которую попал российский дрон в Запорожье.
"Под наблюдением медиков сейчас находятся семь человек, в возрасте от 50 до 77 лет", - уточнил он.
В ГСЧС указали, что их психологи оказали поддержку 5 гражданам.
Напомним
Ранее сообщалось о двух погибших и 6 пострадавших из-за атаки рф на маршрутку в Запорожье.
рф атаковала дроном маршрутку в Запорожье: двое погибших, шестеро раненых29.06.26, 12:48 • 2198 просмотров