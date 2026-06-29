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Число пострадавших в результате атаки рф на маршрутку в Запорожье возросло

Киев • УНН

 • 1430 просмотра

В Запорожье до трех возросло число погибших в результате атаки рф на маршрутку. Пострадавших уже семеро, среди них люди в возрасте от 50 до 77 лет.

Число пострадавших в результате атаки рф на маршрутку в Запорожье возросло

В Запорожье до трех возросло количество погибших из-за атаки рф на маршрутку, также увеличилось число пострадавших - их уже 7, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"К сожалению, количество погибших и пострадавших возросло. В карете скорой помощи скончалась тяжелораненая женщина. На данный момент трое погибших и семеро раненых", - написал Федоров.

По его словам, у пострадавших - осколочные ранения, контузии, ссадины, и медики оказывают помощь пассажирам маршрутки, в которую попал российский дрон в Запорожье.

"Под наблюдением медиков сейчас находятся семь человек, в возрасте от 50 до 77 лет", - уточнил он.

В ГСЧС указали, что их психологи оказали поддержку 5 гражданам.

Напомним

Ранее сообщалось о двух погибших и 6 пострадавших из-за атаки рф на маршрутку в Запорожье.

рф атаковала дроном маршрутку в Запорожье: двое погибших, шестеро раненых29.06.26, 12:48 • 2198 просмотров

Юлия Шрамко

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