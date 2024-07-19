Группировка врага достаточно численная, однако она не менялась в последнее время настолько, чтобы говорить о новых мощных наступлениях на новых направлениях. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Юсов напомнил, что Силы обороны отбили и сломали планы врага во время его наступления в Харьковской области, что повлияло на ситуацию в Сумской области.

Тем не менее, преимущественной задачей именно этих действий врага является оттягивание украинских Сил и средств. Ключевой задачей является украинский Донбасс и именно там продолжаются ключевые, наиболее героические, драматические события. Поэтому группировка врага достаточно численна, однако она не менялась в последнее время настолько, чтобы говорить о новых мощных наступлениях на новых направлениях, - рассказал Юсов.

Дополнение

Глава ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил существование проблем, имеющих тенденцию к обострению, но заверил, что катастрофической ситуации пока нет. Эти комментарии он сделал после вопроса журналиста о возможном влиянии планов Кремля мобилизовать 300 тысяч россиян на будущие наступательные действия на востоке и севере.

Впоследствии Президент Владимир Зеленский сообщил, что созвонился с главой ГУР МО Кириллом Будановым после его заявления об угрозе наступления РФ с севера. Зеленский отметил, что Буданов ему сказал, что его немного не так поняли.

Юсов также прокомментировал слова Буданова, который заявлял, что есть проблемы, которые имеют тенденцию к обострению, но катастрофической ситуации по угрозе наступления с Севера пока нет. По его словам, информация и обстановка активно меняются, что требует постоянных корректив в формах подачи информации.

Президент Владимир Зеленский в апреле сообщал, что россия готовит на 1 июня мобилизацию 300 тыс. военных.