Чиновникам после обысков в Ужгородском горсовете сообщили о подозрении в схеме с ремонтами на 700 тыс. грн

Чиновнику Ужгородского городского совета, директору коммунального предприятия и подрядчику сообщено о подозрениях по делу о схеме по хищению бюджетных средств при проведении капитального ремонта, убытки оцениваются в 700 тысяч гривен, сообщили в среду в Нацполиции, пишет УНН.

Детали

По данным Нацполиции, среди подозреваемых - начальник отдела одного из Департаментов и директор коммунального предприятия, а также физическое лицо-предприниматель.

"Должностные лица и местный предприниматель наладили схему по хищению бюджетных средств при проведении капитального ремонта зданий коммунального предприятия. Для этого вносили в акты выполненных работ ложные сведения об объемах и стоимости работ. В результате сумма нанесенного ущерба составляет почти 700 тысяч гривен, что подтверждается экспертными заключениями", - указали в Нацполиции.

И подтвердили, что "сегодня, 20 декабря, полицейские провели обыски в административных помещениях городского совета и коммунального предприятия, а также по местам проживания подозреваемых и других причастных лиц".

На основании собранных доказательств начальнику отдела одного из департаментов Ужгородского городского совета и директору коммунального предприятия, а также подрядчику сообщили подозрение. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по документированию проводились совместно с СБУ в Закарпатской области.

Дополнение

Как сообщалось ранее сегодня, СБУ проводила обыски в Ужгородском городском совете.