Чиновникам после обысков в Ужгородском горсовете сообщили о подозрении в схеме с ремонтами на 700 тыс. грн
Киев • УНН
Чиновника Ужгородского городского совета, директора коммунального предприятия и подрядчика подозревают в растрате 700 000 гривен бюджетных средств во время ремонта здания коммунального предприятия. Полиция провела обыски в помещениях городского совета и по месту жительства подозреваемых.
Чиновнику Ужгородского городского совета, директору коммунального предприятия и подрядчику сообщено о подозрениях по делу о схеме по хищению бюджетных средств при проведении капитального ремонта, убытки оцениваются в 700 тысяч гривен, сообщили в среду в Нацполиции, пишет УНН.
Детали
По данным Нацполиции, среди подозреваемых - начальник отдела одного из Департаментов и директор коммунального предприятия, а также физическое лицо-предприниматель.
"Должностные лица и местный предприниматель наладили схему по хищению бюджетных средств при проведении капитального ремонта зданий коммунального предприятия. Для этого вносили в акты выполненных работ ложные сведения об объемах и стоимости работ. В результате сумма нанесенного ущерба составляет почти 700 тысяч гривен, что подтверждается экспертными заключениями", - указали в Нацполиции.
И подтвердили, что "сегодня, 20 декабря, полицейские провели обыски в административных помещениях городского совета и коммунального предприятия, а также по местам проживания подозреваемых и других причастных лиц".
На основании собранных доказательств начальнику отдела одного из департаментов Ужгородского городского совета и директору коммунального предприятия, а также подрядчику сообщили подозрение. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Мероприятия по документированию проводились совместно с СБУ в Закарпатской области.
Дополнение
Как сообщалось ранее сегодня, СБУ проводила обыски в Ужгородском городском совете.
Чиновникам после обысков в Ужгородском горсовете сообщили о подозрении в схеме с ремонтами на 700 тыс. грн
Чиновника Ужгородского городского совета, директора коммунального предприятия и подрядчика подозревают в растрате 700 000 гривен бюджетных средств во время ремонта здания коммунального предприятия. Полиция провела обыски в помещениях городского совета и по месту жительства подозреваемых.
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