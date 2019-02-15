Чиновника в Грузии задержали за преступление 12-летней давности

Как сообщает прокуратура, речь идет о событиях 2006 года, когда Аревадзе возглавлял районную администрацию.

По версии следствия, Аревадзе заинтересовался государственными земельными участками, которые были переданы во временное пользование компании "Хидискури 2000". Он заставил директору компании вернуть земельные участки якобы для того, чтобы продать их на аукционе.

После этого Аревадзе изготовил поддельные нотариально заверенные доверенности, согласно которым, якобы владельцы земельных участков давали право на их продажу людям, проживающим в Тбилиси.



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Прокуратура утверждает, что Аревадзе подделал и подписи лиц, выдавших доверенности.



В общей сложности бывший чиновник незаконно завладел земельными участками с общей площадью 44,73 гектара, а также осуществил легализацию 102,5 гектара земель.

Уголовное дело возбуждено по статьям "мошенничество, совершенное в крупном размере", "злоупотребление служебными полномочиями" и "легализация незаконных доходов (отмывание денег), сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере", что карается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.



Напомним, за сутки полицейские задержали 30 подозреваемых в наркопреступлениях.