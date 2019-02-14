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За сутки полицейские задержали 30 подозреваемых в наркопреступлениях

За сутки полицейские задержали 30 подозреваемых в наркопреступлениях

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. В течение 13 февраля патрульная полиция Украина получила почти 5,5 тыс. вызовов и провела 97 задержаний. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.

В 30 случаях патрульные провели задержание лиц по подозрению в наркопреступлениях, в 16 случаях по подозрению в кражах, 10 случаев по подозрению в незаконном хранении оружия.

Также в полицию 581 раз обращались за ДТП, при этом на 134 человек составлены админпротоколы за вождение в состоянии опьянения.

Также патрульные вынесли почти 5 тыс. Постановлений о нарушении правил дорожного движения.

Как сообщал УНН, за предыдущие сутки полицейские также части занимались с наркопреступлениями и кражами .

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